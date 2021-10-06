سعر ومواصفات تويوتا بيلتا 2022.. 4 سرعات و1500 سي سي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، بعض الصور لسيارة تويوتا بيلتا طراز 2022 داخل المؤانى المصرية.

ودارت التساؤلات حول إطلاق السيارة لأول مرة في السوق المصرية، للمرة الأولى، وحول المعلمات الخاصة بالسيارة سواء كانت خاصة بمنظومة القوة أو الكماليات الداخلية.

وتعتبر تويوتا بيلتا هي نسخة سيارة تويوتا ياريس التي يتم إطلاقها في السوق المصري.

وتعتبر هي نفس السيارة تويوتا سياز التي يتم إطلاقها في السوق المصري، ولكن بالعدادات المعروفة في سوق السيارات تقوم الشركة بتغير الأسماء الطرازات الخاص بها بحسب الأسواق التي تطلق فيها.

حيث أطلقت شركة تويوتا السيارة في أستراليا وأمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط تحت أسم تويوتا "ياريس" وفي السوق الآسيوي تحت اسم "فيوس"

وتأتي السيارة بنفس منظمة القوة الخاصة بسيارة سوزوكي سيارز.

مواصفات تويوتا بيلتا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لتر، وسعة خزان الوقود 42 لتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

والسيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

- تم تجهيز السيارة بالعديد من المواصفات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، كسوة المقاعد من الجلد، ومقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، وكسوة الأبواب بملمس الجلد».