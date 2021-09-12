«تويوتا كورولا» الأكثر ترخيصا في المحافظات بأسعار تبدأ من 307 آلاف جنيه

ما زالت تتربع العلامة التجارية اليابانية للسيارة تويوتا كورلا على قمة الهرم بالنسبة للسيارات الملاكي في السوق المصرية وذلك وفقا للبيانات تراخيص إدارات المرور، حيث احتلت تويوتات كولار أنها الأكثر سيارة ترخيصا في وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضي 2021 وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات.

تويتا كورولا احتلت المركز الأول في قوائم تراخيص سيارات

وجاءت في بيانات إدارات المرور بجميع المحافظات أن السيارة تويتا كورولا احتلت المركز الأول في قوائم تراخيص سيارات الملاكي بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 1953 سيارة تم ترخيصها بأنحاء الجمهورية والقاهرة والجيزة الأكثر ترخيصا

وفى نفس السياق أعلن الوكيل المحلي للسيارة تويوتا عن ارتفاع أسعار سيارات تويوتا كورولا، موديل 2022 في سوق السيارات حيث زادت أسعارها 12 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة.

وتستعرض «الوطن» أسعار ومواصفات السيارة تويوتا كورولا 2022

وتتوافر داخل السوق المحلية 10 فئات للسيارة تويوتا كورولا مختلفة التجهيزات وأسعارها كالآتي..

- الفئة الأولى بسعر 307 آلاف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 337 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 372 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 397 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 417 ألف جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 427 ألف جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 457 ألف جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 576 ألف جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 647 ألف جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 450 ألف جنيه.

موصفات تويوتا كورولا

السيارة تويوتا كورولا بها محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، ومن 5 سرعات في النسخة المانيوال.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4630 ملم الطول، 1780 ملم العرض، 1435 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 164 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 470 لترا.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 189 كم/ ساعة.

السيارة تويوتا كورولا

مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي بالإضافة إلى بعض الرفاهيات الأخرى.