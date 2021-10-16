شاطىء أم الرخم بمطروح يودع موسم صيف 2021 والعمال يجمعون أغراضهم (صور)

ودع العاملون في شاطىء أم الرخم بمدينة مرسى مطروح، أمس الجمعة، موسم صيف 2021، معلنين انتهاء المصيف هذا العام على شاطىء السحر والجمال، والذى يعد أحد أشهر الشواطىء في مرسى مطروح حيث جمال الطبيعة والنظافة، حيث يقبل عليه الآلاف من المصطافين على مدار موسم الصيف.

العاملون بشاطىء أم الرخم في مطروح يجمعون أغراضهم

وشهد شاطىء أم الرخم في مدينة مرسى مطروح اليوم الأخير للعمل بالشاطىء، وجمع العاملون جميع المعدات والأغراض كالشماسي والكراسي، وأُغلقت الكافتيريات الرئيسية على الشاطىء.

وقال نصار بحيري من العاملين على شاطىء أم الرخم بمطروح، «انتهينا من فك جميع المعدات التي نعمل بها على الشاطىء، واجتمعنا مع جميع الشباب العاملين على الشاطىء الذي يسمى بـ(مالديف مصر)، وقمنا بتقفيل الشاطئ بعد أن انتهى الموسم، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع من جميع عشاق مطروح وزوارها خلال موسم الصيف، وأن نكون قدمنا من خلاله رسالة سعادة في أجواء يسودها الود والمحبة، وحرصنا على إسعاد ضيوفنا الكرام قدر المستطاع».

تطوير شاطىء أم الرخم مالديف مصر

وأضاف «نصار» لـ«الوطن»، قائلا، «انتظرونا إن شاء الله في موسم صيف 2022 في ثوب جديد، وشكل وتطوير كامل في شاطئ أم الرخم تحت قيادة شبابه من أبناء قرية أم الرخم، وتحت قيادة الكابتن سالم دواس وجميع العاملين في الشاطىء والذين يحسنون استقبال المصطافين وزوار مطروح».