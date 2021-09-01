شاطئ أم الرخم بمطروح.. الجلوس تحت الشماسي مسموح ونزول البحر ممنوع

يعد شاطئ أم الرخم في مدينة مرسى مطروح، من أجمل شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط، ويشتهر بـ «مالديف مصر»، ومع ارتفاع أمواج البحر وعدم استقرار الحالة، قرر العاملون على الشاطئ منع نزول المصطافين البحر نهائيا حفاظا على أرواحهم، حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمواج مرة أخرى، مع السماح لزوار الشاطئ بالجلوس تحت الشماسي، للاستمتاع بالمنظر الطبيعىي للبحر، والاستجمام عليه مع اللعب، مع السماح للأطفال بلعب كرة القدم، تعويضا لهم عن عدم النزول بشكل مؤقت حتى تسقر أحوال البحر.

العاملون على شاطئ أم الرخم: «خايفين على الناس من الغرق»

وقال سالم دواس رئيس العمال على شاطئ أم الرخم غرب مطروح، في تصريح خاص لـ"الوطن" إن منسوب البحر، اليوم الأربعاء عاليا، لذلك لا نسمح بنزول أي مواطن إلى الشاطئ.

وأضاف أن جميع العاملين متواجدين على الشاطئ، للتحدث مع الزائرين وإبلاغهم حالة الرغبة في دخول الشاطئ، وذلك للحفاظ على أرواح الناس من الغرق.

وأوضح: «سمحنا لمن يريد الجلوس تحت الشماسي بالتفضل بالدخول والاستمتاع، مع التنبيه عليه بعدم النزول سواء فرد أو مجموعة، حتى تعود المياه لمجراها الطبيعي في البحر».

ولفت: «المواطنون يأتون للاستمتاع بالمصيف والبحر في مطروح، ولكن نحن نحافظ عليهم من أي مخاطر، وهذا أفضل من أي مكسب من البحر، فمكسبنا الحقيقي سعادتهم وعودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم».

تعليمات محافظ مطروح حول شاطئ ام الرخم وجميع البلاجات

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على جميع العاملين في شاطئ «أم الرخم»، وجميع البلاجات خلال اجتماعه معهم منذ أيام، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة يوميا حالة عدم استقرار حالة البحر أو ارتفاع الأمواج، بمنع المواطنين من النزول والتنبية عليهم ورفع الرايات السوداء.

ووجه المحافظ، بمتابعة مجلس مدينة مرسى مطروح، ولجنة قرر تشكيلها بالمرور على الشواطئ، للتعرف على مدى التزامها من عدمة واتباع التعليمات التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على لقمة عيش العاملين على جميع الشواطئ.