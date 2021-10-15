الفائز بجائزة البرمجة الدولية: تجاهلت محاولات الإحباط والتنمر.. وحصدت المراكز الأولى

قال الدكتور محمد محمود عبد الوهاب، مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، الفائز بجائزة البرمجة الجامعية الدولية، وهي أقوى مسابقة جامعية على مستوى العالم، اليوم، إنه بعد تخرجه من الجامعة عُين معيدًا في الكلية، ورفض أن يسلك الطريق الطبيعي وهو دراسة الماجستير والدكتوراه ثم التعيين في الجامعة، وفضل أن يكون مدربًا في مجال تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، ورفض الاستماع لعبارات الإحباط التي وجهها له البعض مثل «أنت هتضيع مستقبلك، إيه اللي أنت بتعمله ده! ما تعمل زي زمايلك».

وأضاف «عبدالوهاب»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مسابقة ICPC التي فاز بجائزتها تُنفذ على مجموعة مستويات؛ أولها الجامعة، ثم الدولة، ثم الإقليم، وبعدها على المستوى الدولي، موضحًا أنه كان متسابقًا في هذه المسابقة عام 2000، وبداية من 2003 أصبح مدربًا لفرق حاسبات القاهرة، ووقتها حصل على المركز الأول عربيًا وإفريقيًا 7 مرات، بينهم 5 بِاسم حاسبات القاهرة، وجائزتين بِاسم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن جائزة Senior Coaching Award، والتي توج بها في مسابقة ICPC، حصل عليها 21 شخصًا فقط حول العالم منذ عام 1970 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المسابقة مدتها 5 ساعات، وكل فريق يوجد به 3 طلاب، ويُطلب منه وضع برمجيات لحل نحو 15 مشكلة، لافتا أن الفريق الذي يستطيع حل أكبر عدد من المشاكل هو الذي يربح، وفي حالة وجود فريقين استطاعا حل نفس العدد، يحدد عامل السرعة الفائز.

رسالة لمن يعانون من مشاكل صحية

ونصح كل من يعانون إعاقة مثله، ألا ييأسوا؛ لأنه لا يوجد شخص يصعد الجبل إلا إذا سقط أكثر من مرة.