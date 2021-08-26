كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقة دولية للبرمجة

شارك طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ، بـ5 فرق بحد أقصى 3 طلاب للفريق الواحد بإجمالى 15 طالبا من الفرقتين الأولى والثانية، لتمثيل كلية الذكاء الاصطناعى وجامعة كفرالشيخ، في واحده من أهم وأكبر المسابقات العالميه لحل مشاكل العالم الحقيقي تحت عنوان مسابقة البرمجة الجماعية الدولية «The International Collegiate Programming Contes».

وانعقدت المسابقة في الأكاديمية العربية للعلوم والتتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ وإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعى و الدكتور تامر مدحت وكيل كليه الذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبده قاسم المدرس بقسم الروبوتات بكلية الذكاء الاصطناعى.

المشرف على كلية الذكاء الاصطناعى: المسابقة تساعد على تعزيز التعاون

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعى أن مسابقة البرمجة الجماعية الدولية «ICPC» هي مسابقة البرمجة العالمية الأولى التي تجريها جامعات العالم وتساعد هذه المسابقه على تعزيز التعاون والإبداع والابتكار والقدرة على الأداء تحت الضغط من خلال التدريب والمنافسة.

«دسوقي» يدعم طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي بفريق كلية الذكاء الاصطناعي المشارك في المسابقة، مشيرا إلى قدرة طلاب الجامعة المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات و تحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية الدولية في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الخميس ، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وأعضاء المجلس .

وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى استمرار الجامعة في تسيير قوافلها التنموية والتوعوية الشاملة للمساهمة بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية .

ووافق مجلس جامعة كفرالشيخ في اجتماعه على آليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية في ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.كما أكد رئيس الجامعة على ترشيد استخدام الكهرباء وتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد .