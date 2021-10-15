هبوط أرضي بصحراوي بني سويف.. وتحرك عاجل من المحافظ

فوجئ عدد من قائدي السيارات، اليوم الجمعة، بحدوث هبوط محدود في جانب من الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة سمسطا في محافظة بني سويف، وجرى انتقال رجال الشرطة والوحدة المحلية، حيث تبين وجود هبوط على مساحة مترين بجانب الطريق.

محافظ بني سويف يوجّه بسرعة إصلاح الهبوط بصحراوي بني سويف الغربي

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بالانتقال لمعاينة البلاغ الوارد لغرفة عمليات المحافظة، بحدوث هبوط محدود في جانب من الطريق الصحراوي الغربي، مشددا على اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة وسرعة استدعاء مسئولي هيئة الطرق، لسرعة إصلاح الهبوط، وعودة حركة سير السيارات بكامل الطريق.

المعاينة تكشف وجود حفرة بالطبقة الأسفلتية في جانب الطريق

وانتقل السكرتير العام المساعد، لموقع الهبوط المحدود قبل كمين سمسطا بحوالي 500 متر من اتجاه القاهرة أسيوط، وهو عبارة عن حفرة في الطبقة الأسفلتية بذلك الجزء المحدود من أقصى الجانب الأيسر في طرف الطريق، وأبلغ هيئة الطرق مع التواجد الأمني والمرور، حيث تم تأمين مكان الهبوط بحواحز بعيدة عن منطقة العمل.

وكشف السكرتير العام المساعد عن حضور المختصين من هيئة الطرق، وتسلموا الموقع من الوحدة المحلية، مشددًا على ضرورة عمل الحواجز، وتعليق لوحات إشارية مضيئة لتحويل الطريق بعيدا عن مكان الهبوط ولتحقيق السيولة المرورية على الطريق وبشكل يسمح للهيئة بإصلاح الموقع.