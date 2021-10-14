 فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى مركز بني سويف، من السبت إلى الإثنين، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى، على أن تكون مواعيد فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر ونصف ظهرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء بقرى مركز بني سويف

وبحسب بيان القطاع، سيتم فصل التيار يوم السبت 10/16، عن قرية بني عفان، ويوم الأحد 10/17 عن قرية الحمرايا، ويوم الإثنين 10/18 عن قرية بني سليمان شرق النيل، اعتباراَ من الساعة 8.30 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

كهرباء بني سويف تعتذر عن قطع الخدمة للصيانة

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

إزالة عمود إنارة متهالك بقرية دشطوط في مركز سمسطا

وفي سياق آخر، تابع قطاع كهرباء بني سويف بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا الإجراءات المنفذة لسرعة حل شكوى بعض المواطنين بقرية دشطوط والتي تكمن في وجود عامود إنارة متهالك يمثل خطرا على أهالي القرية، حيث تم التنسيق مع هندسة كهرباء سمسطا لإزالة العامود تمهيداً لزرع عامود آخر وجاري العمل على إحلاله بآخر جديد.