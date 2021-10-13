إزالة 157 إشغال طريق في حملة مكبرة بشوارع بني سويف

أعلن المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن إزالة 157 حالة إشغال بشوارع مدينة بني سويف، بالتعاون مع شرطة المرافق، ضمن حملة مكبرة، اليوم، استهدفت إعادة الإنضباط للشارع السويفي وإعادة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع بالإضافة إلى تسيير حركة المرور وعدم تعطيلها نتيجة وجود تلك الإشغالات، في اطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

غلق 4 محلات دون ترخيص وتحريز 9 شيش في حملة ببني سويف

قاد الحملة كلا من: «محمد رياض ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة والنقيب مصطفي أحمد بشرطة المرافق والقوة المرافقة»، وأسفرت عن رفع عدد 175 إشغال متنوع من «طاولات ومقاعد واستاندات وموازين وتندات وتعديات على الأرصفة»، بالإضافة إلى ضبط عدد 9 شيش وغلق 4 محلات دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

معاينة قطعة أرض مخصصة لمحطة صرف صحي بقرية منشأة حيدر

وفي سياق متصل عاينت الوحدة المحلية لمجلس قروي تزمنت الشرقية التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، الأرض المخصصة لمحطة رفع صرف صحي بقرية منشأة حيدر والعلامات والحدايد الخاصة بالطرق المؤدية إليها لرفع وإزالة أية تعديات، كما تمكنت الوحدة من رفع مخلفات القمامة والأتربة من الطريق.

إنارة طريق بليفيا الدوالطة بالمشاركة المجتمعية

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن إنارة طريق «بليفيا - الدوالطة»، بالمشاركة المجتمعية التي وفرت الأسلاك ولمبات الإضاءة .