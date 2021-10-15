مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 برو 2022
كتب:
أمير مسعد
09:46 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021
شيرى تيجو 7 برو
خلال فعاليات معرض LDX الذي أقيم في الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر الماضي، أعلنت شركة شيري الصينية في مصر ووكيلها المحلي، عن أحدث طرازات الشركة وهي شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022.
ومنذ لحظة الإعلان الأولى حظت على إعجاب كل زوار المعرض بدأوا في تجربة السيارة واكتشاف كل تفاصيلها، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 برو.
المواصفات الميكانيكية
تتوفر شيرى تيجو 7 بور في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 154 حصانا وعزم 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.
أنظمة الأمان
تتوفر السيارة في مصر بفئتين ولكن المميز أنها بها جميع وسائل الأمان من الفئة وهذا ما يعطيها أولوية بين المنافسين في هذه الفئة، وتشمل وسائل الأمان الآتي:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي
- وسائد هوائية جانبية
- وسائد هوائية ستائرية في الفئة الثانية
- فرامل ABS - EBD
- نظام التوازن الإلكتروني ESP
- نظام التوازن عن المرتفعات HAC
- نظام التوازن عند المنحدرات HDC
- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
- Auto Hold
- جهاز تنبيه للإجهاد
- حساسات أمامية وخلفية
- كاميرا خلفية في الفئة الأولى
- كاميرات 360 درجة في الفئة الثانية
التجهيزات الداخلية
- شاشة عداد 7 بوصات
- ناقل حركة إلكتروني Shift By Wire
- تكييف هواء أوتوماتيك
- تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق في الفئة الثانية
- تعديل كرسي السائق كهربائياً في 10 اتجاهات في الفئة الثانية
- تعديل كرسي الراكب الأمامي كهربائياً في 4 اتجاهات في الفئة الثانية
- فرش جلد
- إضاءة LED بالكامل
- باب الشنطة الخلفية كهربائياً في الفئة الثانية
- مثبت سرعة
- فتحة سقف بانوراما في الفئة الثانية
- مفتاح بصمة مع دخول بدون مفتاح
- حساس إضاءة أوتوماتيك
- شاشة 10 بوصات رئيسية تدعم الأندرويد والأيفون
- شاحن لاسلكي في الفئة الثانية
الأسعار الرسمية
- الفئة الأولى: 355 ألف جنيه
- الفئة الثانية: 385 ألف جنيه