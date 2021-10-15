مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 برو 2022

خلال فعاليات معرض LDX الذي أقيم في الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر الماضي، أعلنت شركة شيري الصينية في مصر ووكيلها المحلي، عن أحدث طرازات الشركة وهي شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022.

ومنذ لحظة الإعلان الأولى حظت على إعجاب كل زوار المعرض بدأوا في تجربة السيارة واكتشاف كل تفاصيلها، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 برو.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر شيرى تيجو 7 بور في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 154 حصانا وعزم 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

أنظمة الأمان

تتوفر السيارة في مصر بفئتين ولكن المميز أنها بها جميع وسائل الأمان من الفئة وهذا ما يعطيها أولوية بين المنافسين في هذه الفئة، وتشمل وسائل الأمان الآتي:

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي

وسائد هوائية جانبية

وسائد هوائية ستائرية في الفئة الثانية

فرامل ABS - EBD

نظام التوازن الإلكتروني ESP

نظام التوازن عن المرتفعات HAC

نظام التوازن عند المنحدرات HDC

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

Auto Hold

جهاز تنبيه للإجهاد

حساسات أمامية وخلفية

كاميرا خلفية في الفئة الأولى

كاميرات 360 درجة في الفئة الثانية

التجهيزات الداخلية

شاشة عداد 7 بوصات

ناقل حركة إلكتروني Shift By Wire

تكييف هواء أوتوماتيك

تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق في الفئة الثانية

تعديل كرسي السائق كهربائياً في 10 اتجاهات في الفئة الثانية

تعديل كرسي الراكب الأمامي كهربائياً في 4 اتجاهات في الفئة الثانية

فرش جلد

إضاءة LED بالكامل

باب الشنطة الخلفية كهربائياً في الفئة الثانية

مثبت سرعة

فتحة سقف بانوراما في الفئة الثانية

مفتاح بصمة مع دخول بدون مفتاح

حساس إضاءة أوتوماتيك

شاشة 10 بوصات رئيسية تدعم الأندرويد والأيفون

شاحن لاسلكي في الفئة الثانية

الأسعار الرسمية