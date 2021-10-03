تعرف على خطوات قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

الكثير من راغبي اقتناء السيارات الملاكي يبحثون عن الحصول على سيارات حديثه وأعلى رفاهية، ولذلك قدم بنك التعمير والإسكان قرضا للحصول على سيارة أيا كان نوعها، ويصل القرض إلى مليون ونص جنيه؛ بالإضافة إلى تقسيط السيارة على 7 سنوات، ويستعرض «الوطن» تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.

قرض السيارة

للقرض مزايا وهي أن تمويل السيارة من بنك التعمير والإسكان يصل إلى مليون ونصف جنيه ويصل إلى 100% من قيمة السيارة دون ضامن، بسعر عائد تنافسي، ويقدم البنك عروضا خاصة لعملاء بنك التعمير والإسكان مرونة في سداد الأقساط من 6 أشهر وحتى 84 شهرا.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق، وشهادة تثبت دخل شهري، ويتم الاستعلام عن الشخص من خلال الشركات التي يتعامل معها البنك.

وشهد سوق السيارات تذبذبا في الأسعار مع دخول موديلات العام الجديد 2022 خاصة السيارات الأوروبية، كما شهد السوق ارتفاعا في بعض أسعار السيارات الصيني بمبلغ 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى زيادة الأوفر برايس الخاص بالتجار والموزعين، كما شهد السوق رواجا في السيارات، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما بدأت وزارة المالية في تفعيل المبادرة منذ عدة شهور، وتم تخريد مئات السيارات واستبدالها بسيارات أخرى حديثه، وأكد أعضاء رابطة تجار السيارات على أن تلك المبادرة أطلقت انتعاشة في سوق السيارات بالرغم من انتشار جائحة كورونا.

كما شهد سوق السيارات الزيرو ارتفاعا في أسعار فئات السيارات، خاصة السيارات الياباني والكوري، وذلك لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، وسجلت الأرقام أن مئات المواطنين تقدموا بحجوزات للموديلات الحديثة، خاصة السيارة تويوتا كورولا ونيسان صني بالإضافة إلى انتشار السيارات الصيني والتي انتشرت واكتسبت ثقة المواطن المصري في سوق السيارات.