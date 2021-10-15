تفاصيل طرح محال تجارية وصيدليات في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

يحلم الكثيرون، خاصة ممن لا يمتلكون وظيفة، بعمل مشروع خاص به أو يسعى للتجارة، كما يتمنى البعض منهم امتلاك محال تجارية أو شراء صيدلية، ولكنهم يواجهون الكثير من الصعوبات بسبب ارتفاع أسعار الإيجار أو التمليك لهذه المحال، لذا طرحت هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، عددًا من المحال والصيدليات في مزاد علني تيسيرا على المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز التفاصيل عن المزاد العلني لشراء الصيدليات والمحال التجارية، الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، التابع لوزارة الإسكان، وكيفية التقديم للفوز بالمحال أو الصيدليات، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مزاد وزارة الإسكان للمحال التجارية والصيدليات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل هذا المزاد، حيث أكد عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات من (33 مترا مربعا : 100 متر مربع)، بمناطق (جنوب الأحياء - أبو الوفا - التوسعات الشمالية، أبوالوفا)، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري.

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم طرح 9 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات من (15 مترا مربعا : 46 مترا مربعا) بالمركز التجاري بالحي الـ16 والأسواق التجارية بالحي الـ15 والحي الـ5، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/12/2021.

كما تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (15 مترا مربعا: 46 مترا مربعا) بالمركز التجاري بحي الأندلس والمركز التجاري بالحي الـ30، للبيع بالمزاد العلني يوم 15 فبراير من عام 2022.

وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى طرح 3 محال تجارية بالحيين 1 و31، بمساحات تتراوح من (15 مترا مربعا: 99 مترا مربعا)، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.