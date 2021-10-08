تفاصيل طرح محال وصيدليات للبيع في مزاد علني بالعاصمة الإدارية وأكتوبر

يسعى عديد من الأشخاص إلى امتلاك محال تجارية أو شراء صيدلية، ولكنهم يواجهون الكثير من الصعوبات بسبب الأسعار الخيالية، التي لا يقدرون عليها. وتيسيرًا على المواطنين طرحت هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، عددًا من المحال والصيدليات في مزاد علني.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل هذا المزاد، حيث أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 20 محلا تجاريا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

مزاد وزارة الإسكان للمحال التجارية والصيدليات

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز التفاصيل عن المزاد العلني لشراء الصيدليات والمحال التجارية، الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، التابع لوزارة الإسكان، وكيفية التقديم للفوز بالمحال أو الصيدليات، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيف تشارك في المزاد العلني لشراء صيدليات ومحال

ويمكن المشاركة في المزاد بعد شراء كراسات الشروط، حيث أعلن محمود حسن، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات، بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة.

كما أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 32م2 : 95م2) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10 نوفمبر.

كما أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 24 نوفمبر.​

وفي ذات الصدد، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بمنطقتي 300 متر و 276 مترا، وسوق مشروع JANNA بالتوسعات الشمالية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء، الموافق 14 ديسمبر.