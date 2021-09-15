محال تجارية للشباب بشارع مصر في المنيا.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن فتح باب التقديم لإيجار عدد من المحال التجارية بمنطقة بشارع مصر، بالقرب من قرية دماريس بشمال مدينة المنيا، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

مدة إيجار المحال 5 سنوات بقيمة شهرية 3 آلاف جنيه

وقال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه سيتم فتح باب التقديم لمشروع «شارع مصر» المرحلة الرابعة ولمدة 5 سنوات بنظام الإشغال، تشجيعا للشباب وتوفير فرص عمل لهم، بدء من اليوم الأربعاء بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بقيمة إيجارية 3 آلاف شهريا.

وأوضح «عبد العزيز» أنه سيتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر من مقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، وذلك نظير مبلغ 100 جنيه فقط لكراسة الشروط.

شروط التقديم لاستئجار المحلات التجارية بشارع مصر..

1-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية.

3- أن يكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها.

4- ألا يكون صادر عليه حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

6- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

7-إعطاء الأولوية للمتزوج ويعول وليس لديه وظيفة وغير حاصل على أي قروض بنكية.

8-إلا يكون المتقدم صادرا باسمه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو قروض من الصندوق الاجتماعي.

9-يشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأي تصرفات سواء إيجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة خلال مدة الإيجار.