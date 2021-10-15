سعر ومواصفات جيب لكزس LX600 موديل 2022 «صور»

أعلنت الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات لكزس عن الجيل الجديد من أيقونتها الرياضية متعددة الاستخدامات «لكزس LX600» موديل العام الجديد 2022.

أسعار ومواصفات سيارة LX600

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، قائمة أسعار ومواصفات سيارة LX600:

- تعتمد السيارة على محرك بنزين مزدوج التربو، سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، 3500 سي سي، ينتج قوة قدرها 409 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 650 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

- تعتمد السيارة لكزس LX600 على منظومة الدفع الكلي للعجلات.

- تم تقليص حجم المحرك وتثبيت نظام التحكم الفعال في الارتفاع AHC أقل وزنا، بالإضافة إلى استبدال معدن سقف السيارة بآخر مصنوع من الألومنيوم الأخف وزنا، ما أتاح تقليص وزن السيارة بنحو 200 كيلوجرام.

- تتميز السيارة بتوفير أداء قوى ومريح خلال القيادة على الطرق الممهدة، واستخدامها لأول مرة نظام التوجيه الإلكتروني EPS، ومنظر أسفل الأرضية من الخلف هو الأول من نوعه في العالم لعرض منطقة أسفل مؤخرة السيارة.

- تأتي السيارة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2850 ملم.

- توفر السيارة الجديدة تقنيات دعم القيادة على الطرقات الوعرة، ونظام التحكم بالجر، ونظام الاختيار المتعدد لتضاريس الطرق الوعرة، وأيضا مراقبة التضاريس المختلفة وشاشة مزدوجة.

- تصميم فئة H SPROT الرياضية، ونظام التعليق المتكيف AVS، ما يتيح إمكانية الحصول على استجابة فورية للسيارة.

- تزويد السيارة بأول زر تشغيل يستخدم نظام المصادقة ببصمة الإصبع، والذي يسهم في خفض مخاطر السرقة، وأيضا مزودة بأنظمة الوسائط المتعددة لتوفير أرقى مستويات الراحة للركاب.

- توفر السيارة نظام لكزس للسلامة، والذي يسهم في تعزيز أنظمة السلامة والأمان خلال القيادة، وأيضا نظام الكبح الإلكتروني ECB.

- تزويد السيارة الجديدة بلوحة عدادات تضم أول لوحة عرض من لكزس وتتكون من شاشتين إحداهما علوية مقاس 12.3 بوصة وشاشة مقاس 7 بوصات أسفل لوحة العدادات.

سعر سيارة LX600

- وصل سعر السيارة الجديدة من لكزس في السوق السعودي بقيمة وصلت إلى 600 ألف ريال سعودي، أي 2.5 مليون جنيه مصري.