حظك اليوم برج القوس السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف شخصية برج القوس بالإيجابية المطلقة، لا يشعر بالإحباط بسهولة، لا يصعب عليه شيئ، كما يتمتع بالحس المرح و المتعة والفكاهة، غير متذمر يسعد نفسه بنفسه، لا ينتظر من أح أن يقدم له السعادة على طبق من ذهب، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك خاصة في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض.. حاول أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.