حظك اليوم برج القوس الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف أصحاب برج القوس، بحب التغيير والتنويع وذلك يجعل الوُصول إلى الحب الحقيقيّ مهمّةً صعبة، وهو لا يحب العلاقات السطحية العابرة، ولكنّه إذا ما وجد الحب الحقيقي فإنه يكون مخلصا فيما يخصّ علاقته بالشّريك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحات وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.