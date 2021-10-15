حظك اليوم برج العقرب الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج العقرب طابع الانتقام، فهم لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.