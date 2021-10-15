حظك اليوم الجمعة 15-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 15-10-2021 على الصعيد المهني

اقتران القمر بالمشتري يمنحك اليوم وقتا مناسبا لعقد لقاءات عمل موفقة.

حظك اليوم برج الحمل 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء.

حظك اليوم برج الثور 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحسن التصرف أمام المضايقات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس والمريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية أعمالك ووضعك المالي، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 15-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج العذراء 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك قدرتك على التنظيم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 15-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 15-10-2021 على الصعيد المهني

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحا وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج القوس 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 15-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقوم بما عليك من واجب بتركيز وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 15-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك قادرا على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 15-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع اليوم في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 15-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.