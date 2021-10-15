حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان مزاجا مُتزنا، فمن الصعب تعكير مزاجه أو إزعاجه لدرجة أن يفقد أعصابه، كما يعرف عنه أنّه شخص مخلص وحيوي في الحب، ويتعامل مع العاطفة بمنطقية جذابة ورائعة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.