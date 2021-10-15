وكيل زراعة دمياط يوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ «حياة كريمة»

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعا لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة والتأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتطوير كافة المشروعات التابعة للمديرية وتكثيف إنتاجها.

وكيل زراعة دمياط يشدد على ضرورة التواصل مع الجمعيات الزراعية

وأكد «عبد السميع» ضرورة اتخاذ خطوات جدية وسريعة للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ كافة المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعتها على مدار الساعة، كما شدد على ضرورة التواصل الدائم مع الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح.

وكيل زراعة دمياط يشدد على إدخال بيانات الحصر الزراعي الإلكتروني للموسم الشتوي

طالب بضرورة متابعة إدخال بيانات الحصر الزراعي الإلكتروني للموسم الشتوي أولا بأول دون تأخير حتى يتمكن الحائزون المسجلون على المنظومة من صرف مستحقاتهم من الأسمدة، موضحًا أهم النقاط الرئيسية واشتراطات الصرف من خلال كارت الفلاح.

وكيل زراعة دمياط يشدد على زيادة معدلات الإنتاج

كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولا كبيرا في كافة نواحي العمل بفضل التزام كافة العاملين بواجباتهم الوطنية.

وكيل وزارة الزراعة يتفقد صوب إنتاج الخضار التابعة لاتحاد المجالس الزراعية

تفقد وكيل الوزارة، صوب إنتاج الخضار التابعة لاتحاد المجالس الزراعية والمقامة بديوان المديرية وقد أوصى بإتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددا على ضرورة تكثيف الإنتاج بكافة المشروعات التابعة للمديرية ورفع كفاءتها واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لهذا الغرض.