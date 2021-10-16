نجلاء بدر بعد أزمة الفستان: «أنا مجرد شماعة.. ومش هكمل مهرجان الجونة»

قالت الفنانة نجلاء بدر، تعليقًا على أزمة «تريند» فستانها في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة 2021، إنها لأول مرة تواجه مثل هذا الهجوم، مضيفة «مش بتاعة التريند والكلام ده»، لافتة إلى أنها تعتبر كلمة «تريند» إهانة للفنانين، موضحة أن الفستان من تصميم فريدة تمرازا، وعندما اختارت الفستان ركزت على اختيار الأشيك والأحلى وليس الأكثر عريا، مضيفة «فيه قماشة الناس مش شايفاها اللي محطوط عليها العين، وده الموديل بتاعها وهي حرة فيه، وكل الزملاء قالولي إنه قطعة فنية، ولكن بعض الزملاء قالولي إن القماشة مش باينة في الصور».

لم أقصد التريند

وأضافت «بدر»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أنها لم تقصد أن تكون «تريند»، ومواصفات العري ليست موجودة في الفستان لأن «الفتحة مش كبيرة، ومنطقة الصدر متغطية ومنطقة البطن نصها باينة، وده موجود في أغلب الفساتين، ومنطقة الكتف نصها عريان والنص التاني رقبة مقفولة وبكم، والموقف اللي حصل أكبر مني بكتير، وأنا مش واحدة بتاعة استعراض، وزعلانة لأن الفن أذواق ممكن يعجبك أو ميعجبكش، ده غير إن المهرجان منتقد قبل ما يظهر وده حصل في مسألة الحريقة».

وتابعت: قبل ارتداء الفستان فكرت أنه قد يتعرض للهجوم ولكن من حولي قالوا لي: «مفهوش حاجة»، مضيفة: «مواصفات العري مش موجودة عندي، والحمد لله حسست على البطانة، وناس من الجمهور قالولي إنه مفيهوش مشكلة، وأحنا في المهرجان بنخاطب العالم وبنحاول نجيب الملموم على قد ما نقدر، والفستان على الطبيعة مختلف تمامًا عن الكاميرا، والفن فيه اختلاف ومش شرط كل حاجة نعملها تعجب الناس، وأنا مش بتاعة الكلام ده ومش هكمل المهرجان».

وأوضحت أنها لا تقصد إثارة الناس وإلا «كنت قطعت الكتف التاني»، لافتة إلى أنها سوف تعيد الفستان إلى مصممته مرة أخرى، وهي مصممة أزياء عالمية.

«قيموني فنيا وليس شكليا»

وعن مقارنتها بالفنانات الأخريات، قالت إن هذه الأمور تحزنها ولا تقرأ مثل هذه التعليقات، لأنها عاشت سنوات كثيرة تعمل في الفن، وكانت تأمل أن يكون تقييمها فنيًا وليس على أساس شئ آخر، موضحة: «قيموني بفني مش بشكلي، والمجال الفني أكتر مجال بينتقد، وأشكر مصممة الفستان على ذلك، ومكنتش عايزة أضايق حد.. وده شغل ناس سواء المصممة أو الميكب أو اللبيسة، وأنا شماعة في الآخر.. مش أنا اللي بقول عايزة ألبس ده»، معربة عن أسفها على ارتداء هذا الفستان.