مصممة فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة: مستوحى من الحضارة الفرعونية

تصدر فستان نجلاء بدر فى مهرجان الجونة السينمائي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الجميع بمجرد ظهورها به على الريد كاربت مساء أمس في حفل الافتتاح، ووصفه البعض بأنه الأجرأ ضمن إطلالات باقي الفنانات لذلك تمكنت من لفت الأنظار إليها.

فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة

وقالت فريدة تمرازا مصمم الأزياء والفستان، إنها لم تتمكن حتى الآن من رؤية كل ردود الأفعال بسبب انشغالها، ولكنها سعيدة للغاية ببعض هذه الردود، التي جاءت على تصميم فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة.

وأضافت فريدة تمرازا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفستان كان أحد القطع التي سيتم عرضها في الكوليكشن الجديدة الخاصة بي في احتفالية للسنة العاشرة لنا».

مونوجرام فريدة تمرازا على فستان نجلاء بدر

وتابعت فريدة: «الاحتفالية دي هنوري فيها المونوجرام بتاع تمرازا، زي كل البراندات العالمية، إحنا عملنا بقى المونوجرام بتاعتنا وهي اللى بتمثل الجزء الصغير المفصول من الفستان على منطقة الصدر، الذي ارتدته الفنانة نجلاء بدر».

وأكدت مصممة الأزياء فريدة تمرازا أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المونوجرام الخاص بها في تصميم فستان لفنانة مشهورة، لأنه سبق وظهر أكثر من مرة مع المشاهير.

وواصلت: «المونوجرام بتاعتنا بتحمل قصة تطوير الست في الوطن العربي وتطوير مصر فى العالم، وأن لها مطلق الحرية فى حياتها مدام مبتأذيش حد، تلبس تشتغل تعمل اللى هيا عايزاه».

سر الجزء المفتوح في فستان نجلاء بدر

وكشفت فريدة تمرازا عن أن المونوجرام الخاص بالبراند الذي ظهر فى منطقة الصدر في فستان نجلاء بدر هو تطوير لعين حورس ومستوحى من الحضارة الفرعونية.

وشددت على أن المونوجرام الخاص بها هو يهدف إلى تطوير الموضة في الوطن العربي، خاصة أنهم شاركوا في أكثر من 13 فاشون حول العالم، وظهر به أكثر من 300 نجم حول العالم العربي من بينهم هيفاء وهبي وكارول وسميرة سعيد ونيكول سابا وغيرهم الكثيرين.

أما عن وصف إطلالة نجلاء بدر بالأجرأ فى مهرجان الجونة فقالت فريدة: «عندي سؤال هل لو كانت أي فنانة أجنبية هي إللى لبست الفستان دا كان هيتم وصفها بالأجرأ أكيد لأ، وأنا مكنتش شايفة أن الفستان فيه حاجة جريئة أو مكشوف منه جزء كبير بالعكس كان فيه فساتين تانية مكشوف فيها أجزاء أكتر من فستان نجلاء بدر».