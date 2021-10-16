سمية الخشاب ترقص على ريد كاربت مهرجان الجونة: «طاقة إيجابية».. فيديو

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو لها وهي ترقص على الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت سمية قائلة «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان».

انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت فاعليات مهرجان الجونة 2021، في دورته الخامسة برئاسة انتشال التميمي، بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وضمت قائمة ضيوف حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، عشرات الفنانين، منهم محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، وأكرم حسني، وهشام ماجد، وكريم محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وهالة صدقي، ومايان السيد، وأمير المصري، ونجلاء بدر، وطارق لطفي، ومنى زكي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، وأحمد داود، وعلا رشدي، وآسر ياسين، وريا أبي راشد، وناهد السباعي، وعلي الطيب، وآدم الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين.