أحمد السقا يداعب حسن أبو الروس في الجونة: عرف نفسك للناس «فيديو»

داعب الفنان أحمد السقا، زميله الفنان حسن أبو الروس خلال تواجدهما سويا في مهرجان الجونة، حيث اقتحم «أبو الروس»، مقر إقامة مؤتمر «السقا» لتهنئته على تكريمه بجائزة إنجاز العمر المهداة من المهرجان.

حسن أبو الروس يقتحم مقر مؤتمر أحمد السقا

استقبل «السقا»، حسن أبو الروس، سائلا الصحفيين عن مدى معرفتهم به قائلا «عرفين حسن؟»، ثم طلب منه أن يعرف نفسه للصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي.

أحمد السقا عن تصريحاته عن أفلام ما بعد 67: أعوذ بالله لايمكن أن انتقص من أفلام عظيمة

كان أحمد السقا قد توجه بالشكر إلى إدارة مهرجان الجونة على تكريمه فى الدورة الخامسة، قائلا إنه فخور بالتواجد أمام جميع وسائل الإعلام المصري والعربي والأجنبي.

وردا على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم «إسماعيلية رايح جاي» بأنها لم تكن على المستوى فى كلمته بحفل الافتتاح، واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية وأنها كانت فترة «سينما خلقها ضيق»، قال «السقا»، موضحاً ما فهمه البعض من حديثه بشكل خاطئ: «لم ألغي تاريخ السينما السابق، وإنما كنت بتكلم على التقنيات ودور العرض، وأعوذ بالله لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة اتعملت، أنا قلت إن الأفلام قبل إسماعيلية رايح جاى لم تأخذ حقها من الإمكانيات والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين ولكن بدون إمكانيات، ولو حد فهم كلامى غلط فأنا أعتذر».

وأضاف: «أنا قلت كمان إني من المحظوظين إنى جيت في عصر التكنيك الكبير دا، لأنها بدأت معايا في فيلم شورت وفانلة وكاب، فنحن صورنا باستخدام تكنيك لأول مرة وتحديداً الدرون وكان أول مرة يتم استخدامها، والحمد لله إنى ظهرت فى هذا العصر، وأنا اتجرب فيا الأكشن واشتغلت بقلب ميت زي ما بيقولوا».

وأضاف «السقا»، أن متعته الوحيدة هي الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدا أنه يشعر بأنه يذهب للعب، لأن الله أنعم عليه بالعمل في شئ محبب له، مشيرا إلى أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنه كان الأول على الدفعة لمدة 4 سنوات، وأنه درس الإخراج.

وأشار «السقا» إلى أن «الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لا بد أن يكون قلبه جامد ويحافظ على عوامل الأمان»، موضحا أنه تعرف على أندرو ماكنزي وكون فريقا مصريا للأكشن.