أحمد السقا: لا أتدخل في عمل ابني «معرفش عنه حاجة»

قال الفنان أحمد السقا إنه لا يعلم شيئا عن أعمال نجله ياسين، ويرفض التدخل في مشواره بالتمثيل، مضيفا في ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، إنه يترك الأمر كاملا لابنه لكي يختار مستقبله خاصه وأنه مازال طالبا.

أحمد السقا يتحدث عن نجله

وعن غضب نجله وحديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إيقاف عرض مسلسل الملك، قال: «قعدت معاه، وفهمته، ولازم الناس تتقبل إنه لسه صغير في السن هو طفل كبير لسه عنده 19 سنة».

أحمد السقا: كلمتي بمهرجان الجونة عفوية

وعن الانتقادات التي طالت الفنان أحمد السقا، عقب كلمته بمهرجان الجونة السينمائي بعد تكريمه، وأنه انتقص من جيل ما بعد عام حرب 1967، قال إنه «لا يقدر أن ينتقص من أحد من النجوم، وأنه تعلم منهم، وكان يريد أن يشيد بجيله، ولا ينتقص منهم شيئا».

وأضاف أنه يتحدث عن التكنيك في الكاميرات والتصوير، وأنه يوجد حاليا معدات أفضل من الماضي، ولو أتيح للجيل القديم هذه المعدات، سيكونون أفضل، وأنه من المحظوظين أنه عمل في الوقت الحالي مع هذه التقنيات الحديثة.