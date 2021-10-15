أحمد السقا: «محمد العدل صاحب الفضل عليا وعلى جيلنا»

رحب الفنان أحمد السقا، بالمنتج محمد العدل، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي المقامة حاليًا بأحد الفنادق، وذلك بعد حصوله على جائزة الإنجاز خلال حفل افتتاح المهرجان مساء الخميس، بحضور زوجته مها الصغير، وأبنائه ياسين وحمزة ونادية.

وقال أحمد السقا، خلال الندوة المنعقدة حاليًا على هامش تكريمه بمهرجان الجونة، إن المنتج محمد العدل، هو صاحب الفضل عليه وعلى جيلهم الفني، لأنه أول من توقع نجاحهم في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مشيرًا إلى أن «العدل» كان قد دعمه أثناء هذا الفيلم قائلًا له «أنت اللي جاي».

أحمد السقا: كلمتي بمهرجان الجونة عفوية ولا أجرؤ أن أقلل من قيمة الجيل السابق

وعن الانتقادات التي طالت الفنان أحمد السقا، عقب كلمته بمهرجان الجونة السينمائي بعد تكريمه، وأنه انتقص من جيل ما بعد عام حرب 1967، قال إنه «لا يقدر أن ينتقص من أحد من النجوم، وأنه تعلم منهم، وكان يريد أن يشيد بجيله، ولا ينتقص منهم شيئا».

وأضاف أنه يتحدث عن التكنيك في الكاميرات والتصوير، وأنه يوجد حاليا معدات أفضل من الماضي، ولو أتيح للجيل القديم هذه المعدات، سيكونوا أفضل، وأنه من المحظوظين أنه عمل في الوقت الحالي مع هذه التقنيات الحديثة.

أحمد السقا كنت بشتغل بقلبي بس بعد كده بقى معايا فريق للأمان

وأوضح «السقا»، إنه في بداية عمله في «الأكشن» كان يعمل دون الاستعانة بمتخصصين في الأمان، واصفا الأمر بأنه كان يعمل بـ«قلبه فقط»، ولم يستعن بأي مساعدين، ولكن بعد إصابته أكثر من مرة، تعاقد مع شخص متخصص في مجال الأمان بالسينما ويدعى أندرو ماكينزي، لمدة 3 أعوام، وبعدها قام بتكوين فريق عمل مصري لـ«الأمان»، وفخور بالعمل معهم.

جائزة الإنجاز الإبداعي

وكان الفنان أحمد السقا، قد حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، تقديرًا لمشواره السينمائي، كونه رائدًا في أفلام الحركة والأكشن.

وأعرب «السقا» عن سعادته البالغة لتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إن الإحساس الذي شعر به على مسرح الجونة لم يشعر به منذ أن كان طالبًا في أكاديمية الفنون، «كنت عرقان ورجلي بتخبط في بعضها، وكنت خايف وحاسس بتشريف وبمسئولية كبيرة جدا جدا، لما لقيت الأساتذة وزمايلي الأفاضل وهما واقفين بيسقفوا لي».