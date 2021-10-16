حملة أمنية ضد مروجي المخدرات والهاربين من الأحكام القضائية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية استهدفت تجار المخدرات والهاربين من الأحكام القضائية؛ ما أسفر عن ضبط 18 لفافة لمخدر الهيروين تزن نحو 30 جرامًا ومبلغ مالي 750 جنيهًا، حيازة «محمود. ر. م»، 25 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول سوهاج، مسجل خطر.

ضبط تاجر مخدرات متلبسًا

كما تم ضبط «محمد. ج. م»، 42 سنة، عامل، مقيم قسم أول سوهاج، وبحوزته 10 لفافات لمادة الهيروين المخدر تزن نحو 20 جرامًا.

وبمواجهته المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار فيها.

شروع في قتل وسرقة بالإكراه

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط «محمد. ج. م» المقيم قسم أول سوهاج، محكوم عليه غيابي بالسجن 15 سنة بتهمة «سرقة بالإكراه» بجلسة شهر أغسطس الماضي، كما تم ضبط «عبده. ر. ع»، مقيم مركز أخميم، محكوم عليه في قضية جنايات مركز أخميم غيابي سنة بتهمة «شروع في قتل» بجلسة شهر سبتمبر الماضي، كما تم تنفيذ 1055 حكما قضائيا متنوعا.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.