ضبط 7 طرب حشيش و 300 جرام «أفيون وشابو» بحوزة شقيقين في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة وسط الصعيد، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، من ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما، 7 طرب حشيش و300 جرام من مخدري «الأفيون والشابو» ومبلغ 7 الاف جنيه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، أفادت بقيام «أحمد.ع.ا»، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وشقيقه «خالد.ع.ا»، 29 سنة، عاطل، يقيمان بدائرة قسم ثان سوهاج، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة واتخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

استهداف مسكن المتهمين بعد تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، مسكن المذكورين حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 4 طرب كاملة، و 3 طربة من مادة الحشيش المخدر زنة 750 جرام تقريباً، وكمية من مخدر الافيون تزن حوالي 150 جراما، وكمية من مخدر الشابو زنة 150 جراما، 40 قرص تامول المخدر، ومبلغ 7 آلاف جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.