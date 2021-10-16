«فودة»: الحركة السياحية في شرم الشيخ خلال سبتمبر فاقت ما تحقق من قبل

قال مصدر مطلع بمحافظة جنوب سيناء، إن الحركة السياحية في مطار شرم الشيخ الدولي شهدت الشهر الماضي إقبالا كبيرا، وانتعاشة في عدد الرحلات القادمة من مختلف المطارات، تفوق نفس الشهر من العام الماضي، وتفوق كل شهور العام الجاري.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرحلات السياحية القادمة من روسيا بدأت تتزايد وتقترب من المعدل الطبيعي في فترة ما قبل عام 2015، موضحا أن السياحة الأوكرانية ما زالت تحتل المركز الأول بين الجنسيات الوافدة إلى منتجعات جنوب سيناء.

فتح أسواق سياحية جديدة في أوروبا

وحقق شهر سبتمبر الماضي أرقاما تفوق ما تحقق قبل ذلك، علي حد وصف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السياحة بدأت تتعافى في مصر بصفة عامة، وفي شرم الشيخ بصفة خاصة، في ظل تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم الآن بفتح أسواق سياحية جديدة من خلال الزيارات التي يقوم بها للدول، مثل زيارته مؤخرا لدولة المجر.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية من أجل عودة السياحة مرة أخرى لسابق عهدها.

وأشار المحافظ إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل سبتمبر الماضي أكثر من 913 رحلة سياحية قادمة من دول مختلفة، بإجمالي ما يقرب من 100 ألف سائح.

واحتلت السياحة الأوكرانية المركز الأول بإجمالي 273 رحلة، والسياحة الروسية 106 رحلات، متفوقة علي الرحلات السياحية القادمة من تركيا والتي بلغت 100 رحلة، يليها كازخستان 86 رحلة، ثم بيلاروسيا 64 رحلة، وأرمينيا 37 رحلة، وإيطاليا 25 رحلة، ورومانيا 19 رحلة، وبولندا 18 رحلة، وأوزباكستان 14 رحلة.

وقال المحافظ إن المطار استقبل الأسبوع الماضي 5 رحلات سياحية من إنجلترا بعد توقف أعوام، إضافة إلى عودة السياحة الروسية والألمانية التي عادت بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لجائحة كورونا.