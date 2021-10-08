بريطانيا تبدأ غدا تسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

تبدأ غدا شركات السياحة البريطانية فى تسيير أولى رحلاتها إلى مصر، حيث تستقبل مدينة شرم الشيخ أول فوج من السياح البريطانيين بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، وقال سيد الجابرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه بداية من الأسبوع المقبل ستبدأ بريطانيا فى تسيير نحو 20 رحلة أسبوعية من المدن البريطانية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تلك الرحلات خلال الشهور القليلة المقبلة لتصل خلال يناير المقبل إلى نحو 35 رحلة طيران فى الأسبوع.

أعداد السياح البريطانيين ستكون «جيدة»

وأضاف «الجابرى» لـ«الوطن» أن كافة الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن أعداد السياح البريطانيين الوافدين لمصر خلال الربع الأخير من العام الجارى ستكون جيدة، موضحا أن عودة الحركة السياحية من بريطانيا لمصر لها العديد من المميزات أهمها إيصال رسالة للعالم بأن المقصد السياحى المصرى «آمن صحيا»، فضلا عن رفع مستوى الخدمة المقدمة للسائح بالفنادق، إضافة إلى زيادة المردود الاقتصادى للسياحة حيث إن السائح البريطانى من ذوى الإنفاق المرتفع.

انتعاشة سياحية خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجارى

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الأشهر الـ3 المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لاسيما بعد عودة الرحلات البريطانية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى زيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة من كل من ألمانيا وأوكرانيا وروسيا ورومانيا، علاوة عن قرب استئناف إيطاليا رحلاتها إلى مصر خلال الشهر الجارى.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم تجاوز نسب استقبال تلك المنشآت للجمهور نسبة الـ 70% التى حددتها وزارة السياحة كأقصى سعة لاستقبال الضيوف بالمنشآت السياحية والفندقية.