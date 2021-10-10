فودة: عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ دليل على حسن الإدارة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل أمس السبت، أولى الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة التابعة لشركة «Easy jet»، بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا>

وأضاف "فودة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن تلك تعتبر بشرة خير لأن السياحة الإنجليزية، عادت في شهر النصر أكتوبر المجيد، وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التي تحملت الكثير بسبب الجائحة وتحملت عبئا كبيرا حتى عادت السياحة مرة أخرى، مؤكدا أن عودة السياحة الإنجليزية والفرنسية والألمانية خلال هذه الفترة دليل على حسن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف السياحة، التي تعتبر أحد مصادر الدخل القومي الهامة إلى مصر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المطارات

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن جميع المطارات المصرية والموانئ تطبق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المطارات ويقوم فرق الحجر الصحي بمتابعة كل السياح القادمين وعدم السماح بدخول أي سائح، إلا بعد أن يكون حاصلا على اللقاح ومثبتا بشهادة أو لديه تحليل pcr، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية مع السياح الإنجليز الوافدين إلى شرم الشيخ.

وأكد أن الأسبوع الماضي استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أكثر من 5 رحلات قادمة من مطارات ألمانيا بعد توقف دام لعامين بسبب كورونا، موضحا أن رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لكورونا ساعد على توافد السياح إلى مدينة شرم الشيخ، بعد أن سمحت الدول لهم بالسفر وقضاء إجازات في منتجعات جنوب سيناء.

وتوقع المحافظ أن تصل نسبة الإشغالات خلال احتفالات رأس السنة إلى نسب تفوق الخمس سنوات الماضية، بعد أن عادت السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية إلى شرم الشيخ، وهم أغلب الجنسيات التي كانت تأتي في المواسم السياحية.

العناني التقي السفير البريطاني الشهر الماضي

تجدر الإشارة إلى أنه قد التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالسفير البريطاني بالقاهرة، منذ ما يقرب أسبوعين وبعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا، وقد تسلم الملحق السياحي الجديد للمكتب السياحي المصري في لندن مهام عمله خلال الشهر الجاري وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي.

تعرف على طريقة استقبال السياح داخل مطار شرم الشيخ

جدير بالذكر إنه جري استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبال الطائرة الطيار نبيل الملاح مدير المطار والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود وتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما قام فريق من هيئة تنشيط السياحة بتوزيع المواد الدعائية والكتب الارشادية عن المقاصد السياحية بمصر وكذلك تعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية.