حفلات مجانية في العيد القومي للإسماعيلية

تحتفل محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بعيدها القومي في السادس عشر من أكتوبر بإقامة عدة احتفالات فنية وثقافية مجانية بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة عدد من المطربين.

حفل فني لفرقة الموسيقي العربية

وقال المايسترو أحمد القاضي قائد فرقة الموسيقى العربية، إن الحفل يبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم، بميدلي وطنيات ثم أغاني بسم الله «أداء المجموعة» وبوابة الحلواني يؤديها المطرب محمود الجوهري ومصر ياما يابهية يؤديها المطرب مصطفى السيد وعظيمة يامصر يؤديها المطرب محمد مانو ومطلوب من كل وطني تؤديها المطربة نوال أشرف ومكتوبلي أغنيلك يؤديها المطرب محمد جمال، والأرض الطيبة أداء مجموعات ودولا مين يؤديها المطرب كريم محمد و يا أغلى اسم تؤديها المطربة ملك أسامة وأهيم شوقا يؤديها للمطرب أحمد حسن.

وأشار قائد فرقة الموسيقى العربية، في بيان، إلى ختام الحفل بأغنية «أبكي انزف اموت» آداء المجموعة.

غدًا.. عروض فنية بمشاركة 80 فنانًا

من جانبه، قال المطرب ماهر كمال، إنه سيتم تنظيم عدة عروض فنية ومسرحية، غدًا الأحد، بمشاركة أكثر من 80 فنانًا و30 طفلًا وطفلة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن العروض الفنية تتضمن فقرات شعرية وغنائية وعرضًا يحكي قصة صمود شعب الإسماعيلية ومنطقة القناة على مر العصور أمام الاحتلال الإنجليزي حينذاك.

وتابع «العرض هدفه الأساسي إبراز كيفية تعامل شعب الإسماعيلية مع تلك التحديات التي واجهته وكيف قاوم العدو وكيف قاومت فرق المقاومة الشعبية وصمدت أمام العدوان على مر تاريخ المنطقة».