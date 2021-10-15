إصابة شاب بإصابات خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية في الإسماعيلية

أصيب شاب في العشرينيات من العمر بإصابات بالغة إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري في الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

ورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية

البداية بتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية على الطرق الدائري قرب مدينة الطالبات.

وأوضحت مصادر طبية لـ«الوطن»: «إن الشاب مصاب بإصابات خطيرة هي نزيف داخلي وكسر في العمود الفقري ودخل غرفة العمليات لتلقي العلاج اللازم».

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الشاب مصاب بكسر في الحوض وكسر بالقدم بسبب قوة سقوطه على الطريق، مشيرة إلى أنه سيخضع لعدة عمليات جراحية خلال الساعات المقبلة.

وقال شهود عيان: «الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة على الطريق مشيرة إلى أن سائق الدراجة وسائق السيارة الملاكي كانا يسيران بسرعة جنونية على الطريق الدائري».

مصرع أم وطفلها بسبب السرعة الزائدة في الإسماعيلية

وكانت قد لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، أمس الخميس وأصيب الزوج بإصابات بالغة بسبب السير بسرعة على أحد كباري الإسماعيلية.

وتعرضت دراجة نارية «تروسيكل» للانقلاب من أعلى كوبري كورنيش الإسماعيلية الجديد من ارتفاع يزيد عن 10 أمتار مما تسبب في وفاة الأم وطفلها في الحال وتدعى «رشا أحمد سليمان»، 35 سنة مقيمة بمنطقة «البحري والثلاثيني».

وبحسب مصادر طبية فأن حالة الزوج غير مستقرة لإصابته بنزيف داخلي وإصابات مختلفة في أنحاء الجسم، مشيرة إلى دخوله غرفة العمليات وإجراء بعض الجراحات الطارئة.