انطلاق أول بطولة رماية للجامعات في الإسماعيلية بمشاركة 60 طالبا (صور)

انطلقت، اليوم الجمعة، بطولة الجامعات الأولى للرماية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية ونادي الدنفاه بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد ذكي، رئيس جامعة قناة السويس.

وبدأت منافسات البطولة التي يشارك فيها 60 طالبا وطالبة يمثلون 15 جامعة ومعهدا، في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر ميدان الرماية بنادي الدنفاه بمدينة الإسماعيلية، يتنافسون في مسابقات رماية ضغط هواء بندقية ومسدس.

وحضر حفل افتتاح البطولة الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام اتحاد الجامعات، واللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة باتحاد الجامعات.

خطاب شكر لوزير التعليم العالي

وفي الإطار وجَّه رئيس وسكرتير عام الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات خطاب شكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، للمساهمة في تطوير الأنشطة الرياضية الجامعية وتعزيز دور الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية 2021، كما تقدم الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات بالشكر لكل أعضاء فريق عمل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مشيدًا بالأنشطة الرياضية المختلفة التي تم تنظيمها بالجامعات المصرية رغم الظروف والتحديات التي صاحبت جائحة كورونا.

بطولة الرماية

يذكر أن الجامعات التي تشارك في أول بطولة للرماية تقام على مستوى الجامعات والمعاهد العليا هي جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة مصر الدولية وجامعة بدر وجامعة سيناء والجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشروق وأكاديمية أخبار اليوم وأكاديمية الجزيرة بالإضافة إلى المعهد الكندي.

يشار إلى أن الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات FISU هو الاتحاد المشرف على الألعاب الرياضية الجامعية عبر العالم، وتم تأسيسه عام 1949 باعتباره الهيئة الإدارية العالمية للمنظمات الرياضية الجامعية الوطنية والذى يضم حاليًا 174 اتحادًا عضوًا من القارات الخمس، وكان مقر الاتحاد يقع في مدينة بروكسل في بلجيكا قبل نقله عام 2011 إلى مدينة لوزان في سويسرا.