البابا تواضروس يرقي 15 كاهنا إلى رتبة القمصية في الإسكندرية (فيديو)

قرر تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترقية 15 كاهنا في الإسكندرية إلى رتبة القمصية، وذلك في القداس الإلهي الذي ترأسه صباح اليوم السبت، في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بحضور مجمع كهنة الإسكندرية.

ترقية 4 أساقفة إلى القمصية

وانطلق القداس في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحضور أكثر من 100 كاهن بالإضافة إلى أساقفة الإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والقمص إبرام اميل مقرر لجنه المرأة بالمجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية، وأعداد قليلة من أبناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الذي حضروا عبر الدعاوي المخصصة مسبقاً؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكيل البابا: القمصية هي رتبة التدبير في الكنيسة

وقال القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، إن البابا سيترأس قداسا يجمع مجمع كهنة الإسكندرية، حيث سيجري ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية وهي رتبة التدبير في الكنيسة.

واضاف اميل لـ«الوطن»، أن تلك الرتبة يتم إعطاؤها إلى الأب الكاهن الذي يخدم لسنوات طويلة في حدود 25 سنة، وينال نعمة التدبير في الكنيسة.

البابا تواضروس: ترقية الكهنة بعد ترشيح من الأساقفة

وقال البابا تواضروس، إن ترقية الكهنة لرتبة القمصية، تعني مزيدا من العمل والخدمة والنشاط والاتضاع، مؤكداً أن الكنيسة لا تعرف الترقية بمعنى العلو بل هي اتضاع نحو غسيل الأرجل.

وأوضح خلال كلمته قبل بدء الترقية، أن تلك الترقية جاءت بعد ترشيح من الآباء الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية.

البابا تواضروس يعود لترقية كهنة الإسكندرية بعد عام

ويأتي ذلك بعدما قام البابا تواضروس الثاني، خلال القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، في نوفمبر الماضي، بترقية 12 من الآباء كهنة الإسكندرية بالقطاعات الأربعة.