البابا تواضروس يترأس قداس مجمع كهنة الإسكندرية من المرقسية (صور)

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك بحضور مجمع كهنة الإسكندرية، حيث انطلق القداس في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحضور أكثر من 100 كاهن بالإضافة إلى الأساقفة وأعداد قليلة من أبناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الذين تم حضورهم عبر الدعاوي المخصصة مسبقاً تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشهد ذلك القداس الإلهي ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية، وذلك في زيارة جديدة للبابا تواضروس إلى الإسكندرية بعد أسبوعين من أحدث زيارة له إلى مدينة كرسيه، والتي شهدت تكريم أوائل المراحل التعليمية وحضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتى بالإسكندرية.

تفاصيل ترقية كهنة الإسكندرية لرتبة القمصية

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، إن البابا سيترأس قداس يجمع مجمع كهنة الإسكندرية، حيث سيتم ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية وهي رتبة التدبير في الكنيسة.

وأضاف إميل لـ «الوطن»، أن تلك الرتبة يتم منحها إلى الأب الكاهن الذي يخدم لسنوات طويلة في حدود 25 سنة، وينال نعمة التدبير في الكنيسة.

البابا تواضروس يعود لترقية كهنة الإسكندرية بعد عام

ويأتي ذلك بعدما قام البابا تواضروس الثاني، خلال القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، في نوفمبر الماضي، بترقية 12 من الآباء كهنة الإسكندرية بالقطاعات الأربعة.

ووفقاً لما قاله البابا تواضروس خلال الترقية الماضية، فإن ترقية الكهنة لرتبة القمصية، تعني مزيدا من العمل والخدمة والنشاط.

وأوضح الخادم بالكنيسة إذا أراد أن يكون عظيمًا فليكن آخر الكل، وخادمهم حسب وصايا السيد المسيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهاد روحي.

ولفت البابا إلى ضرورة فحص الذات بعمق للبعد عن السلبيات، والسهو، والحفاظ على الحياة الهادئة، محذرًا من الصراع النفسي حيال الخدمة، وداعيًا إلى الرجاء في النظر إلى المستقبل.