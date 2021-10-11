البابا تواضروس يرقي 15 كاهنا في الإسكندرية إلى رتبة «القمصية»

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، السبت المقبل، حيث سيقوم بترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية، وذلك في زيارة جديدة له بعد أسبوعين من أحدث زيارة له إلى مدينة الإسكندرية، والتي شهدت تكريم أوائل المراحل التعليمية وحضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة «تيرانس»، للوعظ والتعليم اللاهوتى بالإسكندرية.

تفاصيل ترقية كهنة الإسكندرية لرتبة القمصية

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، إن البابا سيترأس قداس يجمع مجمع كهنة الإسكندرية، حيث سيتم ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية وهي رتبة التدبير في الكنيسة.

وأضاف «إميل»، لـ«الوطن»، أن تلك الرتبة يتم منحها إلى الأب الكاهن الذي يخدم لسنوات طويلة تصل لـ 25 سنة، وينال نعمة التدبير في الكنيسة.

البابا تواضروس يعود لترقية كهنة الإسكندرية بعد عام

ويأتي ذلك بعدما قام البابا تواضروس الثاني، خلال القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالإسكندرية، في نوفمبر الماضي، بترقية 12 من الآباء كهنة الإسكندرية بالقطاعات الأربعة.

ووفقاً لما قاله البابا تواضروس خلال الترقية الماضية، فإن ترقية الكهنة لرتبة القمصية، تعني مزيد من العمل والخدمة والنشاط والاتضاع، وأوضح الخادم بالكنيسة إذا أراد أن يكون عظيمًا فليكن آخر الكل، وخادمهم حسب وصايا السيد المسيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهاد روحي.

ولفت البابا إلى ضرورة فحص الذات بعمق للبعد عن السلبيات، والسهو، والحفاظ على الحياة الهادئة، محذرًا من الصراع النفسي حيال الخدمة، وداعيًا إلى الرجاء في النظر إلى المستقبل.