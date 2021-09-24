محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة العقارات بمنطقة «سن العجوز»

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالي منطقة «سن العجوز»، التابعة لحي الهرم، في المساكن البديلة بمشروع الإسكان الإجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر .

تطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية

وتفقد المحافظ ميدانياً نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التي تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة، مؤكداً على الأجهزة المختصة ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافه التسهيلات اللازمة لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

أولوية عاجلة لنقل المواطنين وتوفير مساكن حضارية بديلة

وأشار محافظ الجيزة، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها، في ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعي ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها.

التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية

وخلال الجوله أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها قطاع أمن الجيزة لما يبذله القطاع من جهد كبير في تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر بسهولة ويسر وكذا أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وممثلي الأجهزة الأمنية والمنطقة الأثرية بالمحافظة .