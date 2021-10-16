ما هي المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد؟

كشف عدد من المعلمين عن المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد، مؤكدين أن أهم هذه المهارات هي القدرة على استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في خلق تواصل فعال ومستمر مع الطلاب لمتابعتهم في شرح المقررات الدراسية وتكليفهم بمجموعة من الواجبات المدرسية.

تعرف على المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد

في البداية تقول هبة سليمان، معلم أول دراسات اجتماعية وخبيرة تربوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد هي الآتي:

-من أهم المهارات الأساسية التي يتطلبها التعليم عن بعد، تواصل المعلمين مع الطلاب وأولياء الأمور يعتمد كثيرا على الرسائل بينهم.

-الثقافة التكنولوجية

وتظهر الثقاةف التكنولوجية في كيفية استخدام أفضل البرامج في التعليم عن بعد مثل زووم أو تيمز وتنفيذ خطط الدروس وكيفية شرحها بأفضل البرامج.

-مهارات التحفيز

من المهارات الأساسية الواجب توافرها لدى معلم التعليم عن بعد، لما لها من أثر كبير في دمج الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة بما يتناسب وقدراتهم التعليمية.

-مهارات تتعلق بقدرة المعلم على تصميم المواد التعليمية الجاذبة واستخدام الألعاب والأنشطة Online والأنشطة الجماعية الممتعة وتوفير المصادر المفيدة، التي من شأنها تحفيز الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية لتحقيق التوازن بينهم.

-مهارات التفكير

وتستخدم في التخطيط الجيد للدرس وتحضيره بما يتناسب مع العملية التعليمية الجديدة وطريقة عرض الأفكار والنقاط المهمة في الدرس وكيفية تحضير الأسئلة لمشاركة الطلاب في العملية التعليمية.

- مهارات إدارة الوقت

كيفيه إدارة الحصة online بحيث تغطي الحصة جميع النقاط المهمة في الدرس وطريقه تحضير الأنشطة الفعالة لمساعدة فى توصيل المعلومة بشكل أفضل وأسرع في الوقت المحدد الحصة.

-مهارة التقييم الجيد

فالتقييم الجيد الذي يقوم به المعلم مع الطلاب Online في كيفية استخدام النقاش والمشاركة وطرح الأسئلة على طلاب للتأكد من توصيل المعلومة وأنه تم استعابها بشكل جيد.

المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد أبرزها استخدام التطبيقات المناسبة للمادة

وأضافت «هبة»، أن المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد تتمثل في أهمية أن يكون تكنولوجى ماهر ومصمم جيد ومدير للعملية التعليمية ومبسط للمعلومات وموجه للطلاب ومساعد وباحث جيد.

من جابنها، أكدت ياسمين حلمي، مدرسة علوم، أن المهارات اللازمة للمعلم في عملية التعليم عن بعد تتمثل في استخدام التطبيقات المناسبة لمادة التخصص وتعلم الأدوات المصاحبة لهذا التطبيق والبحث عن وسائل الإثارة والتشويق والسرعة في الأداء.