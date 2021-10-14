نتيجة التحويلات بين المدارس 2021.. الأولوية للأشقاء والمجموع الأعلى

أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من المحافظات، أنّ فحص نتيجة التحويلات بين المدارس 2021 لا يزال مستمرا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، لقبول الطلاب وفقا للكثافة الطلابية في كل مدرسة، موضحة أنّ الدراسة منتظمة في غالبية المدارس بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فتح باب التحويلات بين المدارس 2021 حال وجود أماكن شاغرة في المدرسة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ نتيجة التحويلات بين المدارس 2021 تعلن تباعا، بعد إعلان المدرسة حاجتها من الطلاب، موضحة أنّه يتم فتح التحويلات حال وجود أماكن شاغرة بالمدرسة، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

على أولياء الأمور متابعة نتيجة التحويلات بين المدارس 2021

وتابعت المصادر، أنّ التحويلات بين المدارس 2021 لا تمكن الطالب من تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، مشددة على أولياء الأمور بمتابعة النتائج، سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وحال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

وأكدت المصادر، أنّه بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأشقاء والأعلى في المجموع طبقا للكثافات، مشددة على جميع أولياء الأمور بالالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول، ويمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

بدء تسليم شهادات الثانوية العامة للدور الثاني للطلاب

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم شهادات الثانوية العامة للدور الثاني للطلاب اعتبارا من اليوم، موضحة أنّه جرى تسليم الشهادات المؤمنة لطلاب الثانوية العامة للدور الثاني أمس الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي لجميع مدارس المرحلة الثانوية.