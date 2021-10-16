تعرف على الفئات التي تحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا وموعدها

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن الفئات التي تحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا وموعدها، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المقرر أن يحصلوا على جرعة ثالثة لهم بداية من الربع الأول من العام القادم وهى جرعة تنشيطية للأجسام المضادة التى تكونت لمواجهة متحورات الفيروس وكذلك الموجات المقرر الدخول فيها الفترة القادمة.

الفئات التي تحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا وموعدها

وتابع المصدر في تصريحه، أن اختيار اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن جاء نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن جميع لقاحات كورونا أمنه وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق منها، ويجب الإسراع من أجل الحصول على اللقاح، حيث أنه يعمل على تخفيف الأعراض فى حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة والضغط على المنظومة الصحية.

ارتفاع معدلات المتعافين من فيروس كورونا

وكشف المصدر عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة أمس خروج 911 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان فى سياق متصل دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين وفقا لخطة مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا وقالت جميعها بسيط وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب إلى طبيب.