الصحة توضح أعراض الإصابة بكورونا بالترتيب في الموجة الرابعة

كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن اختلاف أعراض فيروس كورونا فى الموجة الرابعة، وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كل موجة تختلف عن الموجة السابقة ببعض الأعراض التى يبدأ مصابي فيروس كورونا أن يشتكوا منها وتلاحظ طول فترة ارتفاع درجة الحرارة، والكحة المصحوبة ببلغ وآلام فى البطن.

أعراض الإصابة بكورونا بالترتيب في الموجة الرابعة

واستعرض رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أعراض الإصابة بكورونا فى الموجة الرابعة والتى جاءت على النحو التالى:

ارتفاع درجة الحرارة.

آلام فى البطن مع الكحة المصحوبة ببلغم.

سيلان الأنف.

ضيق فى التنفس.

الاختناق والشعور بالتعب والإرهاق.

آلام فى العضلات.

الإسهال.

ظهور طفح جلدي.

آلام فى الصدر.

وطالب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس، وناشد المواطنين بأهمية التدابير الصحية فى حال أخذ القاح حيث أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكنه يعمل على تخفيف الأعراض حال الإصابة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355 حتى اليوم.

وناشدت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا للخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.