8 معلومات عن وزير الصحة السعودي: حاصل على ماجستير في علوم الحاسب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت، تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة، كما أصدر العاهل السعودي، أوامره بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيرًا للحج والعمرة، عقب إعفائه من منصبه كوزير للصحة.

«الجلاجل» كان عضو مجلس إدارة في هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ مايو 2017

من جانبه، قدم «الجلاجل» الشكر والتقدير لـ العاهل السعودي، ولـ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للصحة، معربا، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونرصد أبرز المعلومات عن وزير الصحة السعودي الجديد:

-حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب عام 2001 من جامعة الملك سعود، وشهادة تنفيذية في القيّادة والإدارة عام 2009 من جامعة «إم آي تي» بالولايات المتحدة الأمريكية.

- حاصل على ماجستير في علوم الحاسب عام 2007 من جامعة سينت جوزيف، بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

-كان نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير منذ يونيو 2016.

- عضو مجلس إدارة لكل من هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ مايو 2017، والهيئة العامة للغذاء والدواء منذ يوليو من العام ذاته، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمجلس الصحي السعودي.

-تقلد عدة مناصب في وزارة التجارة والصناعة، منها: نائب وزير حماية المستهلك بين 2011 و2016، ورئيس قسم المعلومات، ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بين 2008 و2011، ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك.

-تولى منصب مدير عام تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار بين 2001 و2006، ومدير الشبكات والتشغيل في الهيئة ذاتها.

-شغل عضوية مجلس إدارة كل منالخطوط الجوية العربية السعودية بين 2015 و2017، والمؤسسة العامة للحبوب بين 2013 و2017، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بين 2011 و2016، والهيئة العامة للاستثمار بين 2014 و2016، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

-عمل مديراً لمشروع تعريب نُظم التشغيل مفتوحة المصدر في جمعية الحاسبات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكان عضواً في مجلس الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية بين 2011 و2018، وعضواً في مجلس منطقة الرياض بين 2010 و2012.