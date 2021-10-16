«الصحة» توضح خطوات تسجيل شكاوى العزل المنزلي للمصابين بكورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التوعية المختلفة للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، في إطار دورها التوعوي داخل المجتمع بمخاطر الفيروسات والأمراض، لتوعية المواطنين بخطورتها، وتوضيح الآثار الجانبية التي قد تلحق بالأشخاص الآخرين جراء ممارسة بعض الأفعال التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد الملازمين لهؤلاء، وذلك ضمن أجندة وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وترصد «الوطن» خطوات رصد شكاوي المواطنين العزل عند الإصابة بفيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للعزل المنزلى بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الرقم الساخن الخاص بشكاوي المصابين، والذين يخضعون للعزل المنزلي للإجابة للرد عن كل التساؤلات المتعقلة بطرق العزل، ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل طريقة إرسال الشكوى في الخطوات التالية:

- إرسال كلمة «عزل» في رسالة إلى الرقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيبانات حالات كورونا المعزولة منزليا.

- يجب على المواطن إدخال البيانات حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات كاملة.

- في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح.

- في حالة إدخال رقم اختيار خاطىء يجب الانتظار لمدة 5 داقئق وإدخال كلمة عزل مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.

خط ساخن للرد على تساؤلات المواطنين بشأن لقاحات كورونا وطرق العزل

وخصصت وزارة الصحة والسكان رقم (105)، وهو الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا وطرق العلاج، موضحة أن الخط الساخن يعمل طوال اليوم بصورة مباشرة ويجيب عن كل التساؤلات بشأن فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة عقب التطعيم بلقاح كورونا.