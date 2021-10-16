موقع دعم مصر الرقمية لتسجيل المواليد.. يمكن إضافة أفراد جدد إلكترونيا

يهتم الكثير من المواطنين المستحقين للدعم باستخراج البطاقة التموينية الخاصة بهم، والتي يتمّ إضافة عدد أفراد الأسرة بها، ويبحث العديد منهم عن موقع دعم مصر الرقمية لتسجيل المواليد في البطاقة التموينية، أملا منهم في حصول باقي أفراد الأسرة على حصتهم التموينية الشهرية من السلع التموينية، وأتاح موقع دعم مصر لهم إمكانية إضافة المواليد إلكترونيًا من المنزل، دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين التابع له البطاقة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الدخول لموقع دعم مصر الرقمية لتسجيل المواليد، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الدخول لموقع دعم مصر لتسجيل المواليد

- يدخل الراغب في إضافة المواليد لموقع دعم مصر الرقمية من هنـــــــا.

- ثم يختار المواطن بعد ذلك القائمة الخاصة بالخدمات التموينية للمواطنين.

- ثم بعد ذلك يختار الراغب في إضافة المواليد الأيقونة الخاصة بـ «إضافة أفراد جدد».

- تظهر أمام المواطن رسالة تفيد بضرورة موافقته على الرسالة التحذيرية التي تفيد بـأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا أو التعرض للمساءله القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- يدخل الراغب في إضافة المواليد للبطاقة التموينية رقم البطاقة التموينية الخاصة به، ثم يضغط على التالي.

- وبعد أن يتمّ تسجيل بيانات البطاقة، يجيب المواطن على عدد من الاسئلة المطروحة لإضافة أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيا، والتي تتمثل في «المحافظة، الإدارة التموينية التابع لها المواطن، الرقم القومي الخاص بالفرد الذي يريد المواطن إضافته للبطاقة التموينية، رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى يتمّ إرسال رسالة نصية عليها تفيد بإضافة الأفراد الجدد للبطاقة».