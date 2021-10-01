موقع دعم مصر للتموين.. هذه الفئات يحق لها إضافة مواليد

يبحث العديد من المواطنين عن طرق إضافة المواليد غير المقيدين بالبطاقة التموينية على بطاقة تموين الأسرة، لذا تستعرض «الوطن» الفئات التي يحق لها إضافة مواليد عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

بالتفاصيل.. فئات يحق لها إضافة مواليد عبر موقع دعم مصر للتموين

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الفئات التي يحق لها إضافة مواليد عبر موقع دعم مصر للتموين، وهي الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المصدر أن الأسرة الأولى بالرعاية هي التي لا يزيد راتبها الشهري عن 2400 جنيه، وذلك في حال إن كان رب الأسرة يعمل موظفا في جهة حكومية أو يعمل بالقطاع الخاص، ويمكن الدخول إلى موقع دعم مصر للتموين من خلال الرابط التالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه في حال إن كان رب الأسرة صاحب معاش، فإنه لا ينبغي أن يزيد قيمة معاشه الشهري عن 1500 جنيه، حتى يكون ضمن الأسر الأولى بالرعاية ويحق له إضافة مواليد على بطاقة تموين الأسرة.

الحد الأقصى لعدد الأفراد داخل البطاقة التموينية الواحدة

وأشار المصدر إلى أنه متاح فقط إضافة مواليد على بطاقة تموين الأسرة من خلال موقع دعم مصر للتموين أو بوابة مصر الرقمية، لمن هم مواليد بداية من 2005 وحتى عام 2015، وأنه يُمكن إضافة مواليد للأسرة على البطاقة التموينية حتى يصبح إجمالي عدد الأفراد داخل البطاقة الواحدة 4 أفراد بحد أقصى.

وفي سياق متصل، كانت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين قد أتاحت هي الأخرى إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين أيضا، وذلك من خلال شرط وهو أن يتم إضافتهم من مواليد عام 2005 وحتى عام 2015 فقط، كما أن تكون تلك الأسرة ضمن الفئات الأولى بالرعاية، والتي تم تحديدها وفقا للقرار الوزاري الصادر من جانب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.