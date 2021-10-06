14 خدمة إلكترونية لبطاقات التموين من «دعم مصر».. اعرف ازاي تستفيد منها

يلجأ العديد من المواطنين حاليا، إلى إتمام خدماتهم التموينية عبر موقع دعم مصر، خاصة بعدما شهدته بوابة مصر الرقمية الأسبوع الماضي من عطل في خادم البيانات الخاص بها، فضلا عن استمرار توقف بعض خدماتها التموينية حتى بعد أن عادت للعمل بسبب زيادة ضغط المواطنين عليها رغبة منهم في إضافة المواليد أبنائهم إلى البطاقات التموينية.

لذا يتيح موقع دعم مصر 14 خدمة إلكترونية لبطاقات التموين للمواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم دون الحاجة للذهاب إلى مديريات ومكاتب التموين، والتي يأتي على رأسها إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة أفراد جدد للفئات الأولى بالرعاية.

14 خدمة إلكترونية لبطاقات التموين متاحة على موقع دعم مصر

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.

وتتعلق معظم خدمات التموين المتاحة عبر موقع دعم مصر بالفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل أي أسرة لا يزيد راتبها الشهري عن 2400 جنيه أو لا يتعدى معاشها الشهري عن 1500 جنيه.

وتستطيع أي أسرة لديها بطاقة تموين، ومقيدة على منظومة الدعم التمويني، في الاستفادة من الخدمات التي يتحها موقع دعم مصر للتموين، أو أي أسرة ينطبق عليها شروط الأسر الأولى بالرعاية.

ويشهد محرك البجث العالمي جوجل تزايد الحركة البحثية حول كيفية إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر، في ظل توقف هذه الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية.

كيفية إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر؟

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.