كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلة للمواطنين عن إجراءات استخراج بطاقة تموين عن طريق، موقع دعم مصر، وذلك للفئات التي تستحق استخراج بطاقة التموين من الفئات الأولى بالرعاية التي حددها قرار وزير التموين.

وتنشر«الوطن» آلية وطريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة من خلال موقع دعم مصر.

بالخطوات.. رابط موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة التموين

يدخل المواطن الراغب في استخراج بطاقة تموينية على موقع دعم مصر من هنــــا، بشرط أن يكون من ضمن المستحقين لاستصدار بطاقة تموينية جديدة وهي أن يكون ضمن فئات القرار الوزاري الخاص بأحقية استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

الفئات التي يحق لها استصدار البطاقة التموينية وفقا للقرار الصادر في 2017، والأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وفئات العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدة المعيلة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين‪.

إتاحة إضافة أفراد الأسرة على البطاقة التموينية

يضغط الفرد على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين، ثم يضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

سيظهر لك رسالة بأن كل البيانات التي سيدرجها المواطن يجب أن تكون بيانات صحيحة وهي البيانات الواردة في البطاقة الشخصية لرب الأسرة الراغب في استصدار البطاقة، وعليه تحمل المسؤولية القانونية حال وجود خطأ في البيانات.

بعدها يدخل رب الأسرة الاسم ثم الرقم القومي ثم إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة، وينتظر بعدها وصول إليه رسالة نصية تحتوي على كود التحقق يقوم الفرد بإدخالها ثم الضغط على كلمة «تأكيد».

بعدها إذا رغب في إضافة أفراد آخرين، بشرط ألا يزيد العدد عن 3 أفراد بحيث يكون العدد الكلي لأفراد البطاقة التموينية 4 أفراد، يقوم بالضغط على أيقونة «التالي» تظهر صفحة كتابة المستفيدين المطلوب إضافتهم على البطاقة، ومن ثم الضغط على تنفيذ إصدار بطاقة.