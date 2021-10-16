«الغضبان» يشارك بطابور الصباح ويقبِّل رأس أقدم عاملة بمدرسة سانت ماري

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، طلاب مدرسة سانت ماري، طابور الصباح وتحية العلم، رفقة الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعزيز شنودة، مدير المدرسة، وذلك ضمن جولات «الغضبان» الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة.

المحافظ: لن يُسمح بغياب الطلاب عن المدارس

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته للطلاب، أهمية التزام الطلاب فى المدارس وأنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي، حيث يشهد العام الدراسي الحالي تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي حرصا على سلامتهم.

المحافظ: أهمية اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية

ونوه المحافظ بأهمية اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام في المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتي تساهم في رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب.

من جانب آخر، التقى محافظ بورسعيد مع أم محمد، أقدم عاملة في مدرسة سانت ماري التي تخطى عمرها الثمانين سنة، وقبَّل رأسها، متمنيا لها دوام الصحة والعافية.

كان محافظ بورسعيد قد أعلن عن تبرعه لـ أم محمد بعمرة تقديرا لدورها في تربية الأجيال السابقة بالمدرسة وتعلقهم بها وحرصهم على التواصل معها وأنها لم تغب عن العمل أكثر من 50 سنة مدة عملها بالمدرسة.